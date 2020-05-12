شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: انخفاض إنتاج روسيا من النفط لـ9.45 مليون برميل فى الفترة من 1-11 مايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الثلاثاء، إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 9.45 مليون برميل يوميا في الفترة من أول مايو إلى الحادي عشر من نفس الشهر عقب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج.
والانخفاض من 11.35 مليون برميل يوميا كانت روسيا تنتجها في المتوسط في أبريل ومن 9.5 مليون برميل يوميا بين الأول والخامس من مايو.
ولم ترد وزارة الطاقة الروسية حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.
وتراجع إنتاج روسيا من النفط في إطار اتفاق عالمي لخفض الإنتاج لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد الذي نال من الأنشطة الاقتصادية حول العالم وأدى لهبوط حاد في الطلب على الخام.
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