شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الأثاث تسجل 58 مليون دولار خلال بالربع الأول من عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات حديثه لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تراجع قيمة صادرات اللأثاث خلال الفترة من يناير إلي مارس 2020 لتسجل 58 مليون دولار بنسبة انخفاض 24 %عن نفس الفترة من العام الماضى والتى كانت تسجل 76 مليون دولار.

وسجلت صادرات الأثاث خلال شهر يناير 2020 ما قيمته 20 مليون دولار مقال 28 مليون دولار بنفس الشهر من 2019، كما تراجع صادرات الأثاث بنسبة 9 % خلال شهر فبراير مسجلة 20.26 مليون دولار مقابل 22.1 مليون دولار، كما هبطت صادرات شهر مارس بنسبة 33 % مسجلة 17.3 مليون دولار 25.8 مليون دولار.

وتصدرت المملكة العربية السعودية أهم الدولة المستوردة الأثاث المصري بما قيمته 15 مليون دولار، تلتها الإمارات بـ 8 ملايين دولار وسلطنة عمان بـ 6 ملايين دولار، والعراق والسودان 5 ملايين دولار، الأردن وليبيا وأمريكا 2 مليون دولار لكل منهما.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة طفيفة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2% حيث سجلت 6 مليار و728 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليار و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 وبقيمة بلغت 148 مليون دولار، بينما شهدت الواردات تراجعاً كبيراً بنسبة 24% حيث سجلت 13 مليار و814 مليون دولار، مقابل 18 مليار و233 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بقيمة انخفاض قدرها 4 مليار و419 مليون دولار، مشيرة الى ان هذه المؤشرات قد ساهمت فى انخفاض العجز في الميزان التجاري لمصر بقيمة 4 مليار و566 مليون دولار أى بنسبة تراجع بلغت 39% عن نفس الفترة من العام الماضى.

Advertisements