شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية.. وتراجع أرباح "أرامكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.45% رابحاً 95.47 نقطة ليصل إلى مستوى 6699.43 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.91% خاسراً 64.76 نقطة ليغلق عند مستوى 7049.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 114.1 مليون سهم بقيمة 2.2 مليار ريال.

وارتفع 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.98%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.48%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.69%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.47%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.44%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.26%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.13%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.12%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.01%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.96%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.91%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية والبنوك بنسبة 0.85%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 0.54%.

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وارتفع 163 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بتروكيم"، بنسبة 10%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 9.96%، ثم سهم "المتقدمة" بنسبة 7.62%، فيما تراجع 31 سهماً على رأسها سهم "الزامل للصناعة" بنسبة 2.02%، ثم سهم "إكسترا" بنسبة 1.94%، ثم سهم "عطاء" بنسبة 1.56%، فيما تصدر سهم "سابك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 183 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن صافى الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وبلغت 62.48 مليار ريال سعودي (16.66 مليار دولار أمريكي) مقابل 83.29 مليار ريال سعودي (22.21 مليار دولار أمريكي) للفترة ذاتها من عام 2019، ويعكس ذلك بشكل رئيسي انخفاض أسعار النفط الخام، وكذلك انخفاض هوامش أرباح التكرير والمواد الكيميائية وخسائر إعادة تقييم المخزون، ويقابل ذلك جزئياً انخفاض في ربع الإنتاج، نتج بشكل رئيس عن تراجع أسعار النفط الخام إلى جانب الانخفاض في معدلات ربع النفط الخام من 20% إلى 15%، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات المتعلقة بدخل سعر التكافؤ لمنتجات الغاز.