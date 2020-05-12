شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% رابحاً 11.220 ليصل إلى مستوى 4780.17 نقطة، وزاد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39% رابحاً 19.750 نقطة ليصل إلى مستوى 5139.83 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% خاسراً 6.180 نقطة ليصل إلى مستوى 4072.94 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.21%، خاسراً 8.150 نقطة ليصل إلى مستوى 3942.74 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 34 مليون سهم بقيمة 7.4 مليون دينار كويتى عبر 2093 صفقة، وجاء التباين بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.24%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.05%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.10%.

وجاء سهم "شركة بيان للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.79%، يليه سهم شركة إنوفست بنسبة 8.89%، ثم سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة 7.55%، فيما تصدر سهم "شركة الإنماء العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.57% ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 5.28%، ثم شركة التقدم التكنولوجي بنسبة 5%.

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وفي سياق متصل أعلنت شركات آسيا كابيتال الاستثمارية، إنجازات للتنمية العقارية، الساحل للتنمية والاستثمار، عن تأجيل عموميتها المقررة خلال الشهر الحالي بعد قرار مجلس الوزراء الكويتي فرض الحظر الكلي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وسوف يتم الإعلان عن الموعد الجديد لانعقاد الجمعية بمجرد تحديده مع الجهات المختصة.