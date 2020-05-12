شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي: تعميق تخفيضات النفط يستهدف إعادة التوازن للسوق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن تعميق المملكة لتخفيضات إنتاج النفط في يونيو يهدف إلى التعجيل بالتخلص من تخمة في الإمدادات العالمية وإعادة التوازن إلى سوق النفط.

وأشار إلى أن المملكة تريد أن يكون لها السبق، وأنه يرى علامات على تعاف تدريجي للطلب بينما تتجه الدول لتخفيف القيود على الحركة التي فرضت على مدار الشهور الأخيرة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.

وقال: "نريد التعجيل بعملية العودة إلى الوضع العادي والطلب في زيادة، ونريد التأكد من أننا نساعد في تسريع التوازن بين العرض والطلب". وفي وقت سابق أمس الإثنين، أصدرت السعودية إعلانا مفاجئا بأنها ستزيد طوعيا تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من أول يونيو بمقدار مليون برميل يوميا.

وفي الشهر الماضي، اتفقت أوبك وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو. ويخفف المنتجون القيود ببطء بعد يونيو، لكن تخفيضات الإمداد ستظل قائمة حتى أبريل 2022.