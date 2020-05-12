شركات تشكو من تلكؤ البنوك في التجاوب مع تأجيل الدفعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

تكررت في الفترة الأخيرة شكاوى عملاء البنوك من الشركات المتوسطة والصغيرة من تلكؤ البنوك في الرد على طلباتها المتعلقة بتأجيل دفعات مستحقة، على الرغم من أن هذه الشركات تصنف من المتضررين بجائحة «كوفيد 19»، حيث تراجعت أنشطتها بحدة واضطر بعضها لإغلاق أعمالها بشكل مؤقت ولأشهر انتظاراً لما ستسفر عنه الأوضاع، وحرصاً على حياة موظفيها وصحتهم في ظل صعوبة التحول للعمل عن بعد.

قال أحد العملاء من الشركات المتوسطة ل«الخليج» إنه يتعامل مع أكثر من بنك ولديه قروض من اثنين، وقد نجح بالفعل في الحصول على موافقة لتأجيل الدفعات المستحقة عليه لفترة 3 أشهر، لكن على الرغم من أنه قام بتقديم الطلب نفسه للبنك الثاني فإنه إلى اليوم وبعد مرور عدة أسابيع، لم يتلق أي رد من البنك الذي بادر إلى سحب الدفعات المستحقة عليه في شهري مارس وأبريل دون أن يكترث بتأثير ذلك على سيولة العميل المتراجعة، وبأن هذه الخطوة ستجعله عاجزاً عن سداد التزاماته من إيجارات وأجور، ناهيك عن التزاماته تجاه مورديه، ما يهدد مع تكرار الحالات بين شركات القطاع بخلق ما يعرف بتأثير الدومينو، فلا تعود المشكلة مقتصرة على هذا العميل؛ بل تتعداه إلى غيره من الشركات، ما ستكون لها انعكاساته على الاقتصاد برمته. فالشركات المتوسطة والصغيرة جزء حيوي مهم يمثل نسبة مهمة من الناتج المحلي والتوظيف على مستوى اقتصاد الدولة، ويصل عدد الشركات المتوسطة والصغيرة في الدولة إلى 400 ألف شركة تمثل 69% من الشركات غير النفطية في الدولة، وتشغل 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص.

Advertisements

وتساءل العميل عما إذا كانت هناك حالة من عدم وضوح الرؤية لدى البنوك، فإذا كان أحد البنوك صنفه باعتباره متضرراً من الجائحة، فلماذا يتأخر البنك الآخر في منحه الموافقة على التأجيل لفترة يمكنه خلالها إدارة ما لديه من سيولة بما يكفل قدرته على الاستمرار بعد انقضاء الأزمة الراهنة.

وقال عميل آخر إن الوضع الراهن كانت له انعكاساته الأكيدة والواضحة على عمله، خاصة أنه اضطر لإغلاق مكتبه تماماً في ظل عدم وجود نشاط حرصاً على سلامة موظفيه، فطبيعة عمله لا تسمح بآليات العمل عن بعد. وأوضح أنه تواصل مع البنك الذي يتعامل معه طالباً تأجيل الالتزامات المستحقة عليه، لكنه لم يجد تجاوباً من البنك الذي قام بسحب مستحقاته عن الشهرين الماضيين.

القرار بطبيعة الحال يرجع للبنوك في الموافقة على تأجيل التزامات مستحقة على العملاء، وكان «المركزي» واضحاً حيال هذه النقطة وهي أن البنك هو المسؤول عن قراراته على هذا المستوى، لكن مراقبين يرون أن التأخر في اتخاذ القرار المناسب ستكون له تبعاته الجسيمة مع تنامي مخاوف التعثر عن السداد، وإمكانية هروب أصحاب هذه المشاريع لتتحول ديونهم إلى معدومة ما سيخلق انعكاسات كرة الثلج أو تأثير الدومينو، أو أياً ما كان الوصف المناسب لما يمكن أن تؤول إليه الأمور.