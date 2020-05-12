انخفاض أسهم اليابان وهبوط تويوتا بعد تحذير بشأن الأرباح

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزل المؤشر نيكي القياسي في اليابان اليوم الثلاثاء، عن أعلى مستوى في شهرين جراء مخاوف من موجات أخرى من الإصابات بفيروس كورونا قوضت التفاؤل الأخير بشأن إعادة فتح اقتصادات.

ونزل سهم شركة تويوتا للسيارات، أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، اثنين بالمئة بعد أن حذرت من أن أرباح التشغيل ستنخفض بنحو 80 بالمئة في السنة المالية الحالية.

وفقد المؤشر نيكي 0.12 بالمئة إلى 20366.48 نقطة بعد يوم من تسجيل ذروة شهرين. وارتفع المؤشر 18.7 بالمئة من أقل مستوى بلغه في 19 مارس.

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وتحسنت ثقة المستثمرين مع تخفيف مزيد من الحكومات إجراءات مكافحة الفيروس ومحاولة إعادة الاقتصاد للعمل من جديد ولكن أنباء زيادة حالات الإصابة في دول بدا أنها احتوت المرض مثل الصين وكوريا الجنوبية وألمانيا قوض التفاؤل.

ونزل سهم بريدجستون أربعة بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة الإطارات انخفاض صافي الأرباح 65 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بها قبل عام وسحبت توقعاتها السنوية. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.26 في المئة إلى 1476.72 نقطة.