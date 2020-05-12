شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.68% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.68% رابحاً 12.87 نقطة ليصل إلى مستوى 1895.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 44.9 مليون سهم محققة ما قيمته 53.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1028 صفقة لعدد 30 سهماً.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.61%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.43%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.16%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.66%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%.

وارتفع 21 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.74%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.87%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.36%، فيما تراجعت 7 أسهم، على رأسها سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 4.36%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.16%، ثم سهم مجموعة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 0.97%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.1 مليون ورقة بقيمة 13.8 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 0.29%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2020، وسجلت الرمز نمواً في الإيرادات التشغيلية بنسبة 23%، ويعزي ذلك إلى توسيع نطاق خدماتها لتشمل تمويل الشركات وإدارة الأصول وصناعة السوق إلا أن المجموعة حققت خسائر استثمارية غير محققة بقيمة 73.1 مليون درهم نتيجة تأثير جائحة كوفيد-19 على الأسواق المالية، ونتيجة لذلك سجلت المجموعة صافي خسائر للربع بقيمة 68.5 مليون درهم.

وقال محمد المرتضي الدندشي، العضو المنتدب لشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، إن جائحة كوفيد-19 كان لها تأثير غير مسبوق على الأفراد والاقتصاد في جميع أنحاء العالم، تضاعف تأثير هذا الوباء بسبب تصادم أكبر منتجي النفط في العالم مما أدى إلى إنهيار أسعار النفط، والذي يشكل تأثيراً مضاعفاً أدى إلى صدمات متلاحقة نتج عنها البيئة الأكثر تحدياً منذ عقود والذي رفع احتمالية مواجهة ركود شديد إلى حد ما.

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وأضاف "الدندشي"، في بيان لبورصة دبي، اليوم الثلاثاء، أنه في ظل هذه الظروف، اتخذت الشركة على الفور تدابير لتعزيز مروتنا المالية واستمرارية أعمالنا، حيث عملنا على تخفيض الاقتراض وتحسين السيولة ووضع قيود على المصاريف والتكلفة بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات للحفاظ على ديمومة العمليات طوال فترة الأزمة لضمان استمرارية جميع خدماتنا وحماية الموظفين والعملاء.

وتابع أن نتائج أعمال الربع الأول أظهرت قدرة الشركة على التكيف، حيث تحسنت الإيرادات التشغيلية بنسبة 23% مقارنة بذات الفترة، إلا أن خسائر الاستثمار غير المحققة التى بلغت 73.1 مليون درهم، والتي تعزي إلى الأحداث الجارية طغت على الأداء، وأدت إلى تحقيق خسائر وقدره 68.5 مليون درهم للربع الحالي، بينما تواجه حالياً فترة من عدم اليقين.

وفي سياق آخر أعلنت شركتا دار التكافل وأرابتك القابضة، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 14 مايو، حيث يناقش الأول الموافقة على البيانات المالية للربع الأول من عام 2020، ومناقشة الأعمال الاعتيادية، وتناقش الثانية نشاطات وأعمال الشركة.

فيما أعلن مصرف عجمان، أنه ليس لديه أي انكشاف على أي ديون لمجموعة فونيكس حتى تاريخه.