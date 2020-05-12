شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع وسط مخاوف بشأن موجة ثانية من إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف متزايدة من تجدد إصابات فيروس كورونا في بعض الدول واحتمال تصاعد أكبر للتوترات بين الصين والولايات المتحدة ولكن قوة الدولار كبحت المكاسب.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1698.09 دولار للأوقية (الأونصة). وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1704.10 دولار للأوقية.

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