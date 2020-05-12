شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية: انخفاض صافى الربح 25% فى الربع الأول مع تراجع أسعار النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء، انخفاض صافي الربح في الربع الأول من العام بنسبة 25 بالمئة، ما يقل عن تقديرات المحللين، إذ تضررت من تراجع أسعار النفط الخام في الوقت الذي قلص فيه فيروس كورونا الطلب.

وتراجع صافي الربح إلى 62.48 مليار ريال (16.64 مليار دولار) بعد الزكاة والضريبة في الربع المنتهي في 31 مارس من 83.29 مليار قبل عام.

وقالت أرامكو إن النتائج تعكس انخفاض أسعار النفط الخام وكذلك تراجع هوامش التكرير والكيماويات وخسائر إعادة تقدير المخزونات.

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وانخفضت أسعار النفط الخام 65 بالمئة في الربع الأول، قبل أن يتفق منتجو أوبك+ على خفض الإمدادات بمعدل قياسي قدره 9.7 مليون برميل يوميا بدءا من مايو للمساعدة في رفع الأسعار وكبح فائض المعروض.

وقال الرئيس التنفيذى لأرامكو، نواصل تعزيز النشاط خلال الفترة عبر خفض الإنفاق الرأسمالي ودفع التفوق التشغيلي، وأن أزمة كوفيد-19 ليست كأي شيء آخر شهده العالم في التاريخ الحديث ونتكيف مع بيئة شديدة التعقيد وسريعة التغير للنشاط.