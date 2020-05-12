شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأدنى لها في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ 24 من نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.0810، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0807، وذلك بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0817، بينما حقق الأدنى له عند 1.0785.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تظهر اتساع الانكماش إلى 0.7% مقابل 0.4% في آذار/مارس، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر اتساع الانكماش إلى 0.2% مقابل 0.1%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 1.5%، كما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 1.7% مقابل 2.1%.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر حيال التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا في غرفة التجارة لولاية ديلاوير في ويلمنجتون، بالتزامن مع شهادة نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كارلز حول الإشراف والتنظيم أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في واشنطون.

وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكي عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 729.7$ مليار مقابل 119.1$ مليار في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر حيال السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية في جمعية المحلل المالي المعتمد في شيكاغو وذلك عبر الأقمار الصناعية.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الخميس الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بأكثر من 4.01 مليون ولقي 278,993 شخص مصرعهم في 215 دولة.