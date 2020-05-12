شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأعلى لها في شهر مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى له منذ التاسع من نيسان/أبريل وارتداد خام برنت للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ 13 من الشهر ذاته وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 24 من الشهر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر اقتصاد ودولة صناعية ومستهلك للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ووسط تقييم التحديات التي قد تواجه الاقتصاديات العالمية لإعادة الفتح وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.

وفي تمام الساعة 04:37 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة تسليم حزيران/يونيو المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.74% لتتداول عند مستويات 24.31$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 24.49$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 24.14$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تموز/يوليو القادم 1.35% لتتداول عند 29.65$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 30.07$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 29.63$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 100.28 مقارنة بالافتتاحية عند 100.22، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 100.24.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 3.3% مقابل 4.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 3.7%، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين فقد أظهرت اتساع الانكماش إلى 3.1% مقابل 1.5%، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 2.6%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تظهر اتساع الانكماش إلى 0.7% مقابل 0.4% في آذار/مارس، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر اتساع الانكماش إلى 0.2% مقابل 0.1%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 1.5%، كما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 1.7% مقابل 2.1%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر حيال التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا في غرفة التجارة لولاية ديلاوير في ويلمنجتون، بالتزامن مع شهادة نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كارلز حول الإشراف والتنظيم أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في واشنطون.

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وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكي عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 729.7$ مليار مقابل 119.1$ مليار في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر حيال السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية في جمعية المحلل المالي المعتمد في شيكاغو وذلك عبر الأقمار الصناعية.

ويذكر أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن حذر الأحد الماضي من أن معدلات البطالة في بلاده "قد تسوء قبل أن تتحسن" وأن معدلات البطالة ربما قد وصل إلى 25%، وجاءت تصريحاته عقب ساعات من أظهر بيانات سوق العمل الأمريكي الجمعة الماضية ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة للأعلى لها في نحو سبعة عقود من الزمن إلى 14.7% مع فقد نحو 20.5 مليون وظيفة خلال نيسان/أبريل من جراء تفشي فيروس كورونا.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تقييم التحديات التي قد تواجه الاقتصاديات العالمية لإعادة الفتح وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم فرضها مؤخراً ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا، وبالأخص في أعقاب تحذير كوريا الجنوبية في مطلع هذا الأسبوع من موجة ثانية محتملة من الحالات المصابة بالفيروس التاجي، الأمر الذي عزز القلق من موجة ثانية محتمله لتفشي الفيروس القاتل.

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الخميس الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بأكثر من 4.01 مليون ولقي 278,993 شخص مصرعهم في 215 دولة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس إعلان المملكة العربية السعودية عن عزمها تعزيز خفض إنتاجها من النفط بصورة طوعية خلال حزيران/يونيو، مع توجه المملكة لضخ أقل من 7.5 مليون برميل يومياً وذلك يعد تراجع بواقع 1 مليون برميل عن الهدف الرسمي للمملكة لاتفاق أبوبك بلس الأخير عند 8.5 مليون برميل، ويذكر أن اتفاق أوبك بلس الذي دخل حيذ التنفيذ مع مطلع هذا الشهر يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً.

وفي نفس السياق، فقد أعلنت أيضا كل من الأمارات العربية المتحدة والكويت بالأمس عن عزمهم أيضا خفض إنتاجهم النفطي بشكل طوعي عن هدهم الرسمي في اتفاق أوبك بلس، حيث تعتزم الإمارات خفض الإنتاج بواقع 100 ألف برميل يومياً وتعتزم الكويت خفض الإنتاج بواقع 80 ألف برميل يومياً، وفي سياق أخر، فقد تابعا التقرير التي تطرقت لكون مخزونات النفط لدي الصين تراجعت بنحو 9.5 مليون برميل في نيسان/أبريل بعد ارتفعت بنحو 161 مليون برميل في الربع الأول، ومن المرتقب أن تكشف أوبك غداً الأربعاء عن تقريرها الشهري.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 33 منصة لإجمالي 292 منصة، لتعكس ثامن تراجع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 396 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها منذ أيلول/سبتمبر 2009، مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بأكثر من النصف في نحو شهرين.