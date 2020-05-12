"الركاز" تتوقع أن تجمع السعودية 40 مليار ريال كإيرادات ضريبية في 2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع عبد المحسن الفراج، الرئيس التنفيذي لشركة الركاز لاستشارات الضرائب، أن ترفع الضريبة على القيمة المضافة إيرادات السعودية 40 مليار ريال في النصف الثاني من هذا العام.
وقال الفراج إن الإيرادات غير النفطية كانت تمثل 48% من نسبة الإيرادات لما يعادل 77 مليار ريال في 2019، تتضمن بعض الغرامات. الزيادة بنسبة 10% للنصف الثاني سترفع الحصيلة لما فوق 40 مليار ريال، بحسب "العربية".
وأشار إلى أن تراجع المبيعات أثر على تحصيل ضريبة القيمة المضافة.
وعادة ما يتأثر الاستهلاك على المدى القصير، إنما سيعتاد المستهلك على دفع الزيادة في الضريبة على المدى الطويل ويعود الاستهلاك للمعدل الطبيعي، وقد تصل إيرادات ضريبة القيمة المضافة إلى 150 مليار السنة المقبلة.
أما بالنسبة لآثار الخطوة على تصنيف المملكة، توقع الفراج أن يكون التصنيف إيجابي في المستقبل القريب.
وأعلن وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المكلف محمد بن عبدالله الجدعان أمس اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة العربية السعودية لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.
وتضمنت الإجراءات التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية، إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر (يونيو) لعام (2020م)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءاً من الأول من شهر (يوليو) لعام (2020م).
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