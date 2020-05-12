شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي البحريني يصدر أذون خزانة بـ70 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية إصدار من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية بقيمة 70 مليون دينار لأجل 3 أشهر.

وقال المركزي في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إن فترة الاستحقاق تصل لنحو 91 يوماً تبدأ فـي 13 مايو 2020 وتنتهي في 12 أغسطس المقبل.

وبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.40% مقارنة بسعر الفائدة 2.39% للإصدار السابق بتاريخ 6 مايو 2020.

وأوضح المركزي أن معدل سعر الخصم بلغ 99.397% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.372% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 140%.

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وبلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

وقالت بورصة البحرين، إنه سيتم إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 335 مليون دينار، لإصدارين مختلفين، بدءا من أمس الاثنين.

وأعلنت بورصة البحرين في وقت سابق أنه سيتم إدراج أذون خزانة حكومية بقيمة 70 مليون دينار، لأجل 3 أشهر.

ووفقاً لبيان سابق، فإن بورصة البحرين قررت إدراج 68 إصداراً في سوق أذون الخزانة وصكوك التأجير الإسلامية خلال عام 2020، بقيمة إجمالية تبلغ 4.27 مليار دينار.

وكان قد تم تدشين سوق إدراج أذون الخزانة الحكومية ببورصة البحرين في 31 يناير 2016.