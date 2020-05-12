شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن عن ترسية مناقصات بقيمة 279.8 مليون دينار بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن مجلس المناقصات والمزايدات بمملكة البحرين عن تفاصيل عملياته للربع الأول من العام الجاري 2020، حيث تم ترسية 372 مناقصة ومزايدة بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 279.8 مليون دينار بحريني.

وتصدر قطاع المواد والمعدات قائمة الترسيات من حيث قيم المناقصات المرساة في الربع الأول لعام 2020، بإجمالي يقدر بـ 84.5 مليون دينار بحريني، يليه قطاع الانشاءات والاستشارات الهندسية بقيمة مناقصات تقدر بـ 71.3 مليون دينار بحريني، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وبلغ إجمالي قيمة الترسيات في قطاع الطيران حوالي 50 مليون دينار بحريني، ثم تلاه قطاع النفط والغاز بقيمة مناقصات 42.9 مليون دينار بحريني، وأخيراً جاء قطاع الخدمات والمزايدات والاستثمار خامساً بقيمة مناقصات 31.1 مليون دينار.

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ووفقاً لأعلى الجهات من حيث قيم الترسيات، جاءت هيئة الكهرباء والماء كأعلى الوزرات والهيئات والشركات الحكومية من حيث قيم المناقصات التي تم ترسيتها خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة اجمالية تبلغ 68.3 مليون دينار بحريني.

تليها تطوير للبترول بقيمة 41.5 مليون دينار بحريني، وحلت شركة طيران الخليج ثالثاً بقيمة 39.5 مليون دينار بحريني، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رابعاً بقيمة 24 مليون دينار بحريني، ووزارة الصحة خامساً بقيمة 13.7 مليون دينار، فيما بلغت قيمة الترسيات لبقية الجهات المتصرفة ما مجموعه 92.8 مليون دينار بحريني.

وأما بخصوص أعلى خمس جهات متصرفة من حيث إجمالي عدد المناقصات، فقد تصدرت وزارة الصحة الجهات المتصرفة بعدد (60) مناقصة، تلتها هيئة الكهرباء والماء بواقع (45) مناقصة، ثم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بعدد (43) مناقصة وجاءت شركة تطوير للبترول رابعاً بعدد (28) مناقصة، ومن ثم تلتها شركة طيران الخليج خامساً بواقع (27) مناقصة.

ووفق أساليب الطرح بناءً على عدد المناقصات في الربع الاول من العام 2020، فقد استحوذت المناقصات العامة على النصيب الأكبر بنسبة 75.1% من إجمالي المناقصات، وبلغت نسبة المناقصات المحدودة من الإجمالي 14.8%، فيما شكلت مناقصات التعاقد المباشر ما نسبته 10.1% من الإجمالي، الأمر الذي يؤكد على مضي المجلس قدماً في اتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.