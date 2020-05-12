شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية السعودية تحدد إجازة عيد الفطر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن بدء إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 21 مايو 2020، ويستأنف بعد الإجازة يوم الأحد 31 مايو 2020م.

كانت الشركة قد عدلت مواعيد التداول قبل شهر رمضان ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، لتصبح في أسواق الأسهم (السوق الرئيسية والسوق الموازية - نمو)، مزاد الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً، ويفتح السوق من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 01:00 مساءً.

ويكون مزاد الإغلاق من الساعة 01:00 مساءً إلى الساعة 01:10 مساءً، وتكون جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 01:10 مساءً إلى الساعة 01:20 مساءً، ويغلق السوق من الساعة 01:20 مساءً إلى الساعة 02:00 مساءً.