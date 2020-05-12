شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للنقل: تطوير وتوسعة محطات الحاويات لزيادة حصة مصر بالسوق الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بشركات النقل البحرى التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ، أن عمليات تطوير وتوسعة محطات الحاويات التابعة للشركات فى الإسكندرية وبورسعيد ودمياط تسير وفق الخطة المخطط بها ، بالرغم من تأخر التنفيذ نتيجة أزمة فيروس كورونا .

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وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أن الغرض من توسعة الأرصفة فى دمياط والإسكندرية ، هو زيادة استقبال أعداد السفن ، مما يساهم فى زيادة حصة مصر فى سوق التجارة الدولية ، ولا سيما أن هناك زيادة فى حركة الشحن البحرى ، قبل أزمة كورونا التى أثرت على انخفاض التداول بنسب تتراوح من 5% إلى 15% ،مما يؤثر على انخفاض إيرادات وأرباح شركات الحاويات التابعة وهى الاسكندرية لتداول الحاويات ، ودمياط لتداول الحاويات، وبورسعيد لتداول الحاويات .

يشار إلى أن شركات الحاويات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى تواصل عمليات تطهير جميع الحاويات الواردة من الخارج كإجراء احترازى من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث تقوم الشركات بتطهير جميع الحاويات الواردة من السفن تماشيًا مع إجراءات الوقاية في الفترة الحالية تطبيقًا لتعليمات مجلس الوزراء.