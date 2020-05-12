شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة لكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين للتحديات التي قد تواجه الاقتصاديات العالمية لإعادة الفتح وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم فرضها ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع القلق من موجة ثانية محتمله لتفشي الفيروس.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 3.3% مقابل 4.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 3.7%، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين فقد أظهرت اتساع الانكماش إلى 3.1% مقابل 1.5%، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 2.6%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل الاقتصاد الاسترالي عن قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 46 مقابل 65 في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية اتساع الانكماش إلى ما قيمته 34 مقابل 21 في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس.

بخلاف ذلك، نود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الخميس الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بأكثر من 4.01 مليون ولقي 278,993 شخص مصرعهم في 215 دولة.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.23% ليخسر 3.48 نقطة ويصل إلى المستوى 1,477.14، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.20% ليخسر هو الأخر 41.45 نقطة ويصل إلى المستوى 20,349.21.

كما مؤشرات الأسهم الصينية شهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.29% ليخسر 11.31 نقطة ويصل إلى المستوى 3,948.87، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.37% ليخسر هو الأخر 10.66 نقطة ويصل إلى المستوى 2,884.14.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاُ بنسبة 1.52% ليخسر 373.10 نقطة ويصل إلى المستوى 24,228.96، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.09% ليخسر هو الأخر 21.03 نقطة ويصل إلى المستوى 1,914.37.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.21% ليربح 22.16 نقطة ويصل إلى المستوى 10,782.44، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 1.47% ليخسر 80.42 نقطة ويصل إلى المستوى 5,380.80.