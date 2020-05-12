السعودية تقلص إنتـاج يونيـو مليـون برميل يـوميــاً إضـافيــة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول بوزارة الطاقة السعودية، أمس الاثنين، إن الوزارة وجهت شركة النفط الوطنية أرامكو بتقليص إنتاجها من النفط الخام لشهر يونيو حزيران بقدر طوعي إضافي يبلغ مليون برميل يومياً، فوق التخفيضات التي تعهدت بها المملكة بالفعل بموجب اتفاق أوبك+.

وقال: «بهذا يصل إجمالي خفض الإنتاج الذي ستطبقه المملكة إلى حوالي 4.8 مليون برميل يومياً من مستوى إنتاج ابريل» نيسان.

وأضاف «وبالتالي، سيكون إنتاج المملكة لشهر يونيو (حزيران)، بعد الخفض المستهدف والطوعي، 7.492 مليون برميل يومياً». (رويترز)