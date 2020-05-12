شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع توقعاً لمزيد من التحفيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين مع تعزز جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف من موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا، وهو ما دعم التوقعات بمزيد من إجراءات التحفيز وخفض أسعار الفائدة.
وصعد السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1705.73 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن فقد نحو 1% في الجلسة السابقة. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1708 دولارات.
وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار أمس الاثنين وسط قلق المستثمرين من أن التعافي الاقتصادي قد يكون أبطأ من المأمول ما جعلهم ينشدون الأمان في العملة الأمريكية رغم تخفيف عدد أكبر من الدول إجراءات العزل لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.3% في أحدث التعاملات مقارنة بمستوى إغلاق نيويورك البالغ 100.90 لمؤشر العملة الأمريكية.
وسجل الين الياباني، الذي يعتبر ملاذاً آمناً، أقل مستوى مقابل الدولار في عشرة أيام منخفضاً 0.6%، ونزل اليورو 0.3% إلى 1.08165 دولار.
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