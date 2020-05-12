الاقتصاد

الذهب يرتفع توقعاً لمزيد من التحفيز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع توقعاً لمزيد من التحفيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين مع تعزز جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف من موجة جديدة من إصابات فيروس ، وهو ما دعم التوقعات بمزيد من إجراءات التحفيز وخفض أسعار الفائدة.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1705.73 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن فقد نحو 1% في الجلسة السابقة. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1708 دولارات.

Advertisements

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار أمس الاثنين وسط قلق المستثمرين من أن التعافي الاقتصادي قد يكون أبطأ من المأمول ما جعلهم ينشدون الأمان في العملة الأمريكية رغم تخفيف عدد أكبر من الدول إجراءات العزل لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.3% في أحدث التعاملات مقارنة بمستوى إغلاق نيويورك البالغ 100.90 لمؤشر العملة الأمريكية.

وسجل الين الياباني، الذي يعتبر ملاذاً آمناً، أقل مستوى مقابل الدولار في عشرة أيام منخفضاً 0.6%، ونزل اليورو 0.3% إلى 1.08165 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يرتفع توقعاً لمزيد من التحفيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا