شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتسريحات واسعة في الوظائف بألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال معهد إيفو الألماني، أمس الاثنين إن صناعات ألمانية عديدة تخفض الوظائف بسبب أزمة فيروس كورونا، موضحا أن 39% من شركات السيارات و50% من الفنادق و58% من المطاعم و43% من وكالات السفر استغنت عن عاملين في إبريل نيسان.
وقال كلاوس فولرابه، مدير قسم المسوح بالمعهد، «من الآن فصاعداً، سيكون للأزمة تأثير على سوق العمل الألمانية». وقال المعهد إن قطاعات أخرى عديدة شهدت تسريحات فاقت المعتاد لكن صناعة الدواء لم تستغن عن أي من العاملين فيها.
ومن حيث المناطق، كانت ولايتا بافاريا وبادن-فورتمبرج هما الأشد تضرراً في حين كانت التسريحات أقل بكثير في سارلاند وراينلاند-بالاتينات. (رويترز)
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