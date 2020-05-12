شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد العربي غير الرسمي في ظل «كوفيد ـ 19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. أسعد حماد أبو رمان

يشكل الاقتصاد غير الرسمي في العالم العربي ركيزة أساسية من حجم الاقتصاد الكلي على مستوى الناتج المحلي والقوى العاملة، وعلى الرغم من اختلاف التقديرات حول حجم القطاع غير الرسمي في أغلب الدول العربية، إلا أن الإحصاءات الصادرة من البنك الدولي وصندوق النقد العربي تشير إلى أن هذا الاقتصاد يشكل في الدول العربية بين 5-55% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي العالم ما يقارب 50%، ويعمل فيه ما بين 15-70% من حجم القوى العاملة، (1.8 مليار إنسان)، كما أشار صندوق النقد العربي إلى أن حجم هذا الاقتصاد في الزراعة وصل إلى 39% وفي التجارة 23% والخدمات الأخرى 21% وفي الصناعة شكل 17%، بينما نجد أن 44% من القوى العاملة في الأردن وتونس مثلا تعمل في الاقتصاد غير الرسمي.

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هذا القطاع أصبح يعاني الكثير بسبب جائحة كوفيد-19 وسياسة الإغلاق الكلي أو الجزئي المتبعة في كثير من الدول العربية، لتصبح التحديات مركبة من بطالة وفقر قبل كورونا إلى ما هو أسوأ مع انتشار الوباء، وتزداد التحديات تعقيدا نتيجة ضعف شبكة الأمان الاجتماعي في الاقتصاد غير الرسمي وعدم وجود جهات رسمية تدفع لتلك الفئات بدل التعطل والاكتفاء بالمساعدة العينية والمادية القليلة التي تقدمها بعض الدول تجنباً للفقر والحرمان، لذا فان هناك حلولاً عدة يمكن اتباعها لمعالجة هذا النوع من الاقتصاد نتيجة التأثيرات الاقتصادية لانتشار كوفيد-19، بعض هذه الحلول تتحدث عن ضم تلك الفئات إلى شبكات الأمان الاجتماعي أو ما يعرف بالضمان الاجتماعي لكي تتمكن الدولة من دفع بدل التعطل وتمكين العاملين في القطاع من الصمود لحين تجاوز الأزمة، على الرغم من أن هذا المقترح يواجه صعوبات أهمها عدم وجود اشتراكات سابقة لتلك الفئات في شبكة الأمان الاجتماعي ما دفعها إلى اشتراط وجود اشتراكات ل12 شهراً على الأقل كشرط لضم تلك الفئات الى الضمان الاجتماعي، كما أنه بإمكان الدولة العمل على تأسيس صناديق أمان لدعم تلك الفئات من القوى العاملة المعطلة وأغلب موارد تلك الصناديق من المالية العامة للدولة ومن تبرعات القطاع الخاص، فضلا عن الدور الذي تقوم به الجمعيات والاتحادات والنقابات من تقديم الدعم لهكذا صناديق اجتماعية، لذلك ينبغي توجيه استجابة السياسات الاقتصادية نحو الحيلولة دون تسبب جائحة كوفيد-19 في ركود اقتصادي مطول تصاحبه آثار سلبية دائمة على رفاه المجتمع من خلال ارتفاع معدلات البطالة وإفلاس الكثير من الأفراد والمشروعات، وتستخدم البلدان بالفعل مزيجا من السياسات الموجهة في الوقت المناسب نحو القطاعات والمجموعات السكانية الأشد فقرا من خلال توفير تحويلات نقدية للعاطلين عن العمل وإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما ذهب البعض الآخر إلى ضرورة ضم ودمج الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي كأفضل وسيلة لحماية الملايين من العمالة في هذه القطاعات منعاً للاستغناء عنهم أو تخفيض أجورهم، وهنا لا بد من صدور التشريعات التي تحقق تلك الغاية.وتزداد تحديات الاقتصاد غير الرسمي خاصة في الدول التي وصفها البنك الدولي والتقرير الاقتصادي الموحد لعام 2019 بالدول الهشة ، لذا فإن الاستجابة وتقديم الحلول السريعة سيجنب تلك الدول تلك الكارثة، فضلا عن تمديد إعانات البطالة وتوسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي ، على أن تكون خصائص شبكة الأمان الاجتماعي الجيدة في إطار ثلاث خصائص هي الأهم:

أولاً: تقديم تغطية واسعة ومزايا كافية للمجموعات الهشة على أساس تصاعدي .

ثانياً: الحفاظ على حوافز العمل ومساعدة المستفيدين في العثور على وظائف، والحصول على الرعاية الصحية، والاستفادة من التعليم والتدريب.

ثالثاً: السعي لتجنب وجود شبكة مجزأة ومعقدة من برامج الحماية الاجتماعية التي ينتهي بها الحال إلى فرض تكلفة أكبر لإدارتها وعدم إفادة الناس منها بصورة عادلة ومتسقة.

* جامعة الشارقة