شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصادات الناشئة استنزفت 240 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك «أوف أمريكا»، أمس الاثنين، إن دول الاقتصادات الناشئة استنزفت 240 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي على مدار الشهرين الأخيرين؛ إذ تعمل البنوك المركزية على دعم عملاتها واقتصاداتها في مواجهة جائحة «كوفيد-19».

وأضاف البنك ، نقلاً عن بيانات الاحتياطات ل31 دولة، إن من المرجح أن يستمر النزيف، وإن كان بوتيرة أبطأ.

وقال : إن الصين وهونج كونج والسعودية والبرازيل وتركيا شهدت أكبر هبوط في الاحتياطات.

وأضاف: إن تركيا ومصر شهدتا الانخفاض الأكبر. (رويترز)

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