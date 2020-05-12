«إمباور» تطلق خطوات لخفض استهلاك الطاقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» المتعاملين إلى الاستخدام الأمثل لطاقة تبريد المناطق بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة نتيجة دخول فصل الصيف وإظهار المزيد من الجدية في ترشيد الاستهلاك في إطار التزامهم بالبقاء في منازلهم تنفيذاً للإجراءات الاحترازية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وعبرت المؤسسة في إطار الخطوات التثقيفية عن ثقتها بجمهور المتعاملين ووعيهم العالي بتطبيق ممارسات ترشيد استهلاك طاقة التبريد بما يعود عليهم وعلى المجتمع والاقتصاد والتنمية والبيئة بفوائد جمة.. مشيرة إلى أن الخطوات التثقيفية تتضمن رسائل توعية للمستهلكين بأفضل ممارسات وطرق ترشيد استهلاك طاقة تبريد المناطق.

وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوات ستحقق مكاسب كبيرة للمتعاملين أبرزها خفض قيمة فواتيرهم وبالتالي ضمان راحتهم وسعادتهم من خلال تقديم أفضل خدمة تبريد تمتاز بالكفاءة والاستدامة البيئية.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي ل «إمباور» إن الخطوات التي أطلقتها المؤسسة للمساهمة في رفع مستوى وعي متعاملينا هدفها الرئيسي مساعدة المتعامل أن لا يكون مستهلكاً سلبياً لا يعي مخاطر الإسراف في استهلاك طاقة التبريد، بل أن يكون مستهلكاً إيجابياً يتمتع بشعور عالٍ بالمسؤولية تجاه نفسه ومجتمعه. (وام)