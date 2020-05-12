نتائج وإفصاحات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * تحولت الشركة الوطنية للتأمينات العامة إلى الخسائر في الربع الأول من العام الجاري، بقيمة 15.8 مليون درهم، مقابل أرباح في الفترة المقابلة من عام 2019 بنحو 11.46 مليون درهم.

* بلغت خسائر شركة «الفردوس القابضة» 7.658 مليون درهم، في السنة المنتهية في 31 مارس من العام الجاري، مقابل خسائر بقيمة 6.93 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2019.

* سجل «بنك الإمارات للاستثمار»، خسائر 6.1 مليون درهم خلال الربع الأول 2020، مقارنة بأرباح قدرها 9.3 مليون درهم، تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

* ارتفعت خسائر شركة «إكسا الهلال الأخضر للتأمين» إلى 1.4 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 851 ألف درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

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* أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية أن شركتها التابعة «الأولى للتأمين التكافلي»، استكملت إجراءات بيع كامل حصتها في استثمارها بشركة زميلة (نيوفا سيجورتا) بنحو 12.14 مليون دينار كويتي.

* أعلنت شركة تابعة ل«مزايا» القابضة في الإمارات، توقيع اتفاقية بيع عقار مملوك لها بدبي، حيث سيتم سداد قيمة البيع بشكل نقدي بقيمة 40 مليون درهم عيني عن طريق وحدات عقارية أخرى مدرة للدخل، تمنح من قبل المشتري وسيتم تسجيلها بقيمتها العادلة التي تبلغ ما يقارب 37 مليون درهم.

* يجتمع مجلس إدارة «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» في 16 مايو الجاري لانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.

* يجتمع مجلس إدارة شركة «ديار للتطوير» في 14 مايو الجاري، للموافقة على التسهيلات البنكية المطروحة، وتقديم ضمانات القروض، وللموافقة أيضاً على البيانات المالية المرحلية للربع الأول من العام الجاري.