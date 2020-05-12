تقرير عالمي: سوق السفر في الإمارات قادر على الانتعاش بعد أزمة «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد تقرير بحثي أعدته شركة «جلوبال داتا» المتخصصة في دراسة قطاع السفر العالمي أن الإمارات قادرة على الانتعاش فور انتهاء أزمة (كوفيد 19) وأن تأثير الإغلاق العالمي سيكون رهنا بالفترة الزمنية التي يتم فيها الخلاص من الوباء.

وجاء في التقرير أن القيمة الكلية للإنفاق على الرحلات المغادرة من مطارات الدولة بلغ 4.7 مليار دولار عام 2019 بزيادة بنسبة 5% عن العام الذي سبقه. وهذا رقم يدل على أن قطاع السفر في الدولة ينطوي على فرص واعدة وأن الحماس للتعامل مع عدد من الثقافات والجنسيات العالمية سيكون ضماناً لاستمرار التواصل مع مختلف دول العالم عبر وجهات محددة في حال تم استهدافها بشكل مباشر، وهي ميزة لا تتوفر في أي دولة أخرى ضمن مجموعة مجلس التعاون.

وقال بون سميت الرئيس التنفيذي لشركة «داتا جلوبال»:«مع تشديد قيود السفر لا بد أن ترتفع أسعار التذاكر. ولا يشكل الوقت ولا المال عقبة في وجه الرحلات المغادرة التي تديرها شركة طيران الإمارات. وسوف يختار السياح الرحلات المتاحة ويطيلون فترة إقامتهم لتعويض تكاليف التذاكر».

وأشارت الدراسة إلى أن الدول الأوروبية تعتبر وجهات مستهدفة من قبل الإماراتيين، خاصة وأن ألمانيا وبريطانيا تتصدران قائمة وجهات المغادرة من مطارات الدولة، ما يعني فرص سفر واعدة بين المنطقتين.

وخلصت الدراسة إلى أنه في حال استمرار قيود السفر مع قدوم أشهر الصيف فقد تزداد رحلات المواطنين ضمن دول المنطقة خاصة إلى المملكة العربية السعودية مدفوعة بعدد من العوامل أهمها صلات الأخوة ووجود وكالات سياحة وسفر نشطة بين البلدين.