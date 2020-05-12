تراجع دون المتوقع للقروض المصرفية في الصين خلال إبريل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت القروض المصرفية الجديدة في الصين بوتيرة أقل من المتوقع في إبريل نيسان مقارنة بالشهر السابق بينما تسارع نمو المعروض النقدي مع تعزيز البنك المركزي سياسات دعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.

وقدمت البنوك الصينية قروضاً جديدة بالعملة المحلية بقيمة 1.7 تريليون يوان (240.05 مليار دولار) في إبريل نيسان، انخفاضا من 2.85 تريليون في مارس آذار لكن بما يفوق التوقعات، بحسب البيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني أمس الاثنين.

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توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تنخفض القروض الجديدة إلى 1.50 تريليون في إبريل نيسان. وفاقت القروض الجديدة في إبريل نيسان مستواها قبل عام البالغ 1.02 تريليون.

وانخفضت قروض الأسر، ومعظمها للرهن العقاري، إلى 666.9 مليار يوان من 989.1 مليار في مارس آذار، وانخفضت كذلك قروض الشركات إلى 956.3 مليار يوان من 2.05 تريليون.

ونما المعروض النقدي (ن2) في إبريل نيسان 11.1% مقارنة به قبل عام، بحسب بيانات البنك المركزي، وهو أعلى من مستوى التوقعات في استطلاع رويترز والذي كان لزيادة 10.2%. وفي مارس آذار سجل المعروض النقدي ارتفاعاً بنسبة 10.1%. (رويترز)