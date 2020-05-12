شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع العقاري ما بعد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التنفيذيون الذين أمضوا شهراً وأكثر في تلقي الاتصالات من داخل أماكن ضيقة أو زوايا مخفية في منازلهم، سيتطلعون إلى الحصول على منزل يوفر مساحة عمل أكثر راحة، حيث يمكنهم إجراء مكالماتهم الهاتفية والتحدث عبر تطبيقات الفيديو دون مقاطعة.

بالنسبة لمئات الملايين من المديرين التنفيذيين في جميع أنحاء العالم، شكل «العمل من المنزل»، نتيجة الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس «كوفيد 19»، تجربة فريدة. إن معظم قادة الشركات المواكبين والمطلعين على أهمية التطور التكنولوجي كانوا على مر السنوات الماضية من الداعمين لفكرة العمل عن بعد، إلا أن أصحاب العمل التقليديين - منهم من لا يثق بموظفيه، أو لا يثق بتقنيات العمل عن بعد، أو بكليهما معاً - كثيراً ما قاوموا تلك الممارسة. حتى أن بعض الموظفين أنفسهم يشعرون بأنهم يفتقرون إلى القدرة على ممارسة الانضباط الذاتي في أدائهم الوظيفي، عندما يكونون بعيدين عن عيون مديريهم الساهرة! لكن الطابع الإلزامي لإجراءات العزل والتوصية المستمرة بتطبيق هذه الإجراءات، سرعان ما دفعت باتجاه تغيير هذا المفهوم.

بعد انقضاء أسبوعين على استخدامهم لتطبيقات الاجتماع والتحدث عبر تقنيات الفيديو وانخراط أطفالهم في التعلم عن بعد، بدأ الموظفون في تقدير الامتيازات العديدة للعمل من المنزل: كتوفير الوقت والمال للتنقل إلى مكان العمل، وانخفاض فواتير تنظيف الملابس وتراجع فواتير الطعام، والتمتع بجدول زمني أكثر مرونة. في غضون ذلك، سرعان ما أدرك أصحاب العمل مدى إنتاجية موظفيهم العاملين في منازلهم بعيداً عن ضجيج المكاتب والوقت الضائع في التواصل والتحدث مع زملائهم في العمل وغيرها من مسببات التلهي وخفض الإنتاجية. لذلك حتى عندما يحين وقت العودة إلى مكان العمل، قد يرغب العديد من الموظفين في الاستمرار بممارسة أعمالهم من المنزل، على الأقل في بعض الأوقات، وسنشهد قبولاً وتشجيعاً من قبل أصحاب العمل لهذا الخيار.

مع تحول العديد من المنازل إلى امتداد لمكان العمل، لا بد أن يكون لهذا الأمر أثره في سوق العقارات السكنية.

المتطلبات الجديدة

المتوقع أننا سنشهدها تتمحور حول ما سيكون عليه شكل المساحات والأقسام الداخلية للمنزل ووظائفها. لا يوجد شيء مماثل للتواجد في المنزل طوال اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع 24/7 لجعل الناس يدركون أن منازلهم يمكن بل يجب أن تكون أكثر من مجرد أماكن للنوم. لقد أظهر سوق العقارات الصيني بعد تجاوز الصين لأزمة «كوفيد 19» ارتفاعاً في الطلب على المنازل الأكبر حجماً والأكثر ملاءمة للعمل.

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إن التنفيذيين الذين أمضوا شهراً وأكثر في تلقي الاتصالات من داخل أماكن ضيقة أو زوايا مخفية في منازلهم بعيداً عن أعين أطفالهم وملاحقتهم لهم، سيتطلعون إلى الحصول على منزل يوفر مساحة عمل أكثر راحة، حيث يمكنهم إجراء مكالماتهم الهاتفية والتحدث عبر تطبيقات الفيديو دون مقاطعة. سيكون هناك طلب متزايد من قبل مشتري المنازل أو المستأجرين الذين يخططون للعمل من المنزل، على مجموعة من ميزات التفاضلية مثل النوافذ والجدران العازلة للصوت، ومفاتيح تعتيم أو تخفيض الإضاءة، ناهيك عن المراوح التي تعمل بصمت، ووجود مكيفات الهواء ووحدات التدفئة في كافة غرف المنزل مع إمكانية تحويل هذه الغرف إلى مساحة صالحة للعمل. أعتقد أيضاً أنه سيتم الاهتمام أكثر بإيجاد المساحات التي تتمتع بالضوء الطبيعي على مدار ساعات النهار، والحرص على تأمين جودة الهواء الداخلي والتهوية المتقاطعة. الأهم من ذلك، سيكون هناك حاجة ماسة للتركيز على مساحات العيش في الهواء الطلق.

ولا نعتقد أن الطلب على وجود مثل هذه التصاميم والمواصفات في أماكن السكن سيقتصر على المشترين و/أو المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع. سيبحث الكثير من الأشخاص عن توفر مساحة وبيئة مخصصة للعمل تناسب احتياجاتهم، سواء بشكل دائم أو لمجرد انجاز أعمالهم اليومية. سوف يطلبون وجود مقابس كهربائية في مواقع استراتيجية في أنحاء المنزل، وأخرى مخصصة لشبك وإيصال أجهزة توجيه خدمة «الواي فاي» في كل غرفة من غرف المنزل، خصوصاً تلك التي قد يفكرون في تحويلها إلى مساحة للدراسة أو العمل. وعلى الأرجح، إذا كانوا يقيمون مع آخرين يشاركونهم نفس المساحة للعمل والدراسة، فسوف يتجهون إلى استبدال منزلهم ذات المساحات المفتوحة، والتي كانت رائجة على مدى السنوات العديدة الماضية، بآخر يوفر مساحات خاصة ومستقلة.

للتوافق مع اتجاهات الاستهلاك الجديدة هذه، سيحتاج المطورون أيضاً إلى دمج ميزات الإنتاجية والسلامة المتعلقة بالمناطق المجتمعية. لذا نتوقع زيادة كبيرة في الطلب على تصميمات البيوت أو الفلل التي تطل على مساحات مفتوحة (فناء) بما يتيح للعديد من المنازل الانكشاف على المناطق المخصصة للعب أو الحدائق المغلقة، وبالتالي الجمع بين الخصوصية والمجتمع السكني. كذلك فإن المراكز المجتمعية العائدة للتجمعات السكنية الخاصة والمناطق المشتركة للمباني السكنية، ستحتاج إلى أن تكون مصممة كمساحات مرنة مشتركة. وقد يكون من المفيد تطبيق نموذج ردهات فنادق الأعمال، والتي تمتاز بشبكة «واي فاي» قوية، ومساحات شبه خاصة تتيح احترام التباعد المكاني والاجتماعي، ووفرة الأماكن التي يمكن الجلوس فيها للعمل ومراقبة الأولاد وهم يلهون.

سيؤدي «كوفيد 19» إلى حصول تغييرات في مواقع السكن. فبعد تحررهم من الزامية الذهاب إلى مكان العمل، سيختار العديد من التنفيذيين العيش بعيداً عن وسط المدينة مثلاً، حيث يمكن أن يقطنوا في أماكن على مقربة من المساحات الطبيعية والحصول على منازل أكبر حجماً. لذلك نتوقع بروز فرص جديدة للمزيد من مشاريع التطوير العقاري في مناطق جديدة في الإمارات العربية المتحدة.

وأخيراً، ستشكل التكنولوجيا الذكية اللا تلامسية، والتي يعتمد عليها المستهلكون بشكل متزايد خلال أنشطتهم اليومية، ميزات مرتقبة في منازلنا والمناطق المشتركة. وكما ينقرون للدفع عند استخدامهم هواتفهم الذكية لشراء احتياجاتهم، كذلك يتوقع المشترون والمستأجرون أن يكونوا قادرين على فتح الأبواب والمصاعد من خلال تقنية التعرف على الوجه والصوت وغيرها من التقنيات التي تعفيهم من لمس أسطح يحتمل أن تكون ملوثة.

باختصار، يمكننا القول إنه لم يسبق لنا أن استخدمنا المساحات المنزلية التي لدينا بهذا الشكل قبل جائحة «كوفيد 19». وحتى بعد الانتهاء من محاربة وهزيمة فيروس «كورونا»، نتوقع أن يستمر التوجه الحالي للعمل من المنزل. وعندما نعود إلى المكتب، من يدري كيف سيبدو «الوضع الطبيعي الجديد» - ربما سنبدأ في رؤية تصاميم جديدة للمساحات المكتبية المستحدثة تتمتع بمواصفات ووسائل الراحة المنزلية. حالياً، وحدهم مطورو العقارات والمستثمرون القادرون على مواكبة الحاجات المستجدة لزبائنهم بعد مرحلة «كوفيد 19» سيكون بإمكانهم التفوق على منافسيهم، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق.

* الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال»