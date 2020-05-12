200 مليار درهم تمويلات تؤكد ثقة العالم بـ «الإمارات»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



جمعت «طيران الإمارات» تمويلات لدعم أعمالها التشغيلية بما يقرب من 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار) على مدى السنوات العشر الماضية.

ونجحت طيران الإمارات في الحفاظ على محفظة تمويلية متنوعة من خلال الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، من حيث النوع والهيكل ومصدرها الجغرافي، وتواصل طيران الإمارات إدارة إستراتيجيتها التمويلية طويلة المدى بنجاح.

وقد شكل التأجير الجزء الأكبر من محفظة طيران الإمارات لتمويل الطائرات خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 44%، ثم التمويل التجاري بنسبة 33% ثم بنك التصدير والاستيراد الأمريكي/‏‏وكالة ائتمان الصادرات بنسبة 16%، ثم السندات بنسبة 6% والتمويل الإسلامي 1%.

ونجحت طيران الإمارات في جمع سيولة إضافية من خلال قروض وائتمانات وتسهيلات تجارية قصيرة المدى بحوالي 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) وهذا دليل على ثقة المجتمع المالي في قوة نموذج أعمال طيران الإمارات.

وفي إطار استراتيجيتها التمويلية، تواصل طيران الإمارات ترتيب عمليات تمويل بهيكليات مبتكرة من خلال مناطق جغرافية مختلفة ومصادر متنوعة.

وواصلت الناقلة الاستثمار في الطائرات والخدمات المبتكرة خلال السنة المالية، حيث تمثل النفقات الرأسمالية الأولية التي تشمل الإنفاق على الطائرات (بما في ذلك الدفعات ما قبل التسليم، وقطع غيار الطائرات والمحركات)، والتكاليف ذات الصلة بصيانة الطائرات والمحركات والمحركات الاحتياطية 95% أو 11.3 مليار درهم من إجمالي الإنفاق الرأسمالي.

وفقدت «طيران الإمارات» 3.4 مليار درهم من عائداتها في شهر مارس/‏‏ آذار 2020 بسبب تداعيات تفشي وباء «كوفيد 19» الذي أدى لتعليق رحلات الركاب التزاماً بتوجيهات حكومة دولة الإمارات، ما أدى لتقليص جزء من عائدات الناقلة الإجمالية وأرباحها الصافية للسنة المالية 2019/‏‏2020.

وتراجعت العائدات بنسبة 6% إلى 92 مليار درهم وانخفضت إيرادات النقل التي تشكل 96% من إيرادات الناقلة بنسبة 5.2% لتصل إلى 87.3 مليار درهم ويرجع الانخفاض في إيرادات الركاب والبضائع بشكل أساسي إلى عدم الاستقرار الجيوسياسي في الأسواق الرئيسية على مدار العام، وإغلاق المدرج وضعف العملات مقابل الدولار الأمريكي، ما كان له تأثير سلبي قدره 2.5 مليار درهم على إجمالي العائدات. وأشارت بيانات إلى أن أزمة «كوفيد 19» ساهمت في فقدان أكثر من 3.4 مليار درهم من الإيرادات في شهر مارس 2020.

وحققت طيران الإمارات أداءً قوياً جداً خلال الربعين الثاني والثالث، كما أن إغلاق مدرج مطار دبي واندلاع جائحة «كوفيد 19» خلال الربعين الأخيرين للسنة المالية 2019/‏‏ 2020، تركا أثرهما على العائدات الكلية للسنة بأكملها.