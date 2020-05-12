باختصــــار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ** اندلع حريق صباح الاثنين في موقع إكسبو 2020، وعلى الفور وصلت خدمات الطوارئ وتمكّن الدفاع المدني من احتواء الحريق. وقال متحدث باسم «إكسبو 2020»: «اندلع حريق متوسط صباحاً في مخلفات البناء في أحد مواقع إكسبو. وتم السيطرة عليه بسرعة من قبل الدفاع المدني ولم يُصب أحد بأذى».

** يستمر قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي في الحملة التفتيشية على المنشآت التجارية، حيث بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية يوم الأحد 1156 محلاً، وتم إغلاق منشأة واحدة فقط لم تلتزم بالتدابير الاحترازية المعلنة بشأن إعادة فتح الأسواق.

** ذكرت «رويترز» أن شركة «دبي لصناعة الطيران»، استعانت بخدمات شركة تدقيق الحسابات العالمية «كيه بي إم جي» لتدقيق حسابات شركة الطيران الهندية «سبايس جيت» والتأكد من قدرتها المالية على دفع الإيجارات الدورية للطائرات والمحركات المستأجرة، وذلك بعد فترة طويلة من الإغلاق أدت إلى تعطل قطاع النقل الجوي في الهند.

** أعلنت «جي إم سي»، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، عن إطلاق أول خدمة تمويل سيارات عبر الإنترنت في المنطقة، وهي منصة «تسوق. انقر. انطلق»، وذلك في إطار مساعي العلامة لتلبية احتياجات المستهلكين ومنحهم حلاً رقمياً بديلاً لتجربة التسوق من صالات العرض.