الأرجنتين والديون.. الحلقة الأخيرة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكّد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أن بلاده لا تزال منفتحة على التفاوض مع الدائنين الدوليين ومدّدت عرضها لإعادة هيكلة دينها العام حتى الاثنين.

ووصلت المحادثات بين بوينس أيرس ودائنيها إلى طريق مسدود بشأن ديونها البالغة 65 مليار دولار، مع رفض مجموعات حملة السندات الثلاث الرئيسية مقترح إعادة الهيكلة الحكومي الذي انقضت مهلته الجمعة.

وقال فرنانديز على تويتر إن «احتمال تمديد العرض مستمر حتى الإثنين 11 أيار/‏مايو. عند انقضاء هذه المهلة، سنحدد الخطوات التي سيتّم اتّخاذها». ومن المقرر أن تنقضي فترة السماح في 22 أيار/‏مايو بعدما فشلت في سدادها في موعدها.