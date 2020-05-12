شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادلة» لإصدار سندات بـ 4 مليارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «رويترز» أن «مبادلة» عينت عدة بنوك لإصدار سندات محتملة هذا الأسبوع من ثلاث شرائح، سندات تقليدية مدتها ست سنوات وعشر سنوات وسندات «فورموزا» لأجل 30 عاماً. حيث تطلع «مبادلة» إلى جمع 4 مليارات دولار.وعينت «مبادلة» بنك «آي ام آي» و«بي ان بي» و«بانك أوف أميركا» و«بنك أبوظبي الأول» و«اتش اس بي سي» وبنك الاستثمار الفرنسي «ناتكسيس» وسوسيتيه جنرال ، لترتيب مكالمات مع المستثمرين

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