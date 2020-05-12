شكرا لقرائتكم خبر عن التطمينات الضريبية تقلّص خسائر الأسهم في اللحظات الأخيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

قلصت الأسهم المحلية من خسائرها في ختام تعاملات أمس، عقب انطلاقة سلبية تراجع خلالها مؤشر سوق دبي أكثر من 2%، قبل أن يغلق منخفضاً 0.95%، في وقت استقر مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع هامشي عند الإغلاق بنسبة 0.04%، رغم نزوله أثناء الجلسة بنسبة تجاوزت 1%، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة المالية عدم وجود خطط لزيادة ضريبة القيمة المضافة.

وطالت التراجعات جميع الأسواق الخليجية، حيث نزل مؤشر السوق السعودي 1.18%، بالتزامن مع اتخاذ وزارة المالية السعودية إجراءات إضافية لمواجهة آثار أزمة كورونا، من ضمنها رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، وإيقاف بدل غلاء المعيشة. في حين نزل سوق الكويت 1.02%، ومسقط 0.1%، والسوق البحريني 1.25%.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة إجمالية بقيمة بنحو 320 مليون درهم، منها 205.14 مليون درهم في دبي، و114.16 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 238 مليون سهم، توزعت بواقع 201.26 مليون سهم في دبي، و37.16 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 43 شركة، وجاء ذلك من خلال 6023 صفقة.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 1883.51 نقطة، مع انخفاض المؤشرات القطاعية كافة باستثناء السلع والاتصالات.

وتراجع قطاع البنوك 1.42% بعد تراجع «دبي الإسلامي» 2.33%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.93%، و«جي إف إتش» 1.48%.

وانخفض قطاع العقار نحو 1% إثر انخفاض «إعمار العقارية» 0.82%، و«إعمار للتطوير» 2.52%، و«إعمار مولز» 0.87%، و«الاتحاد العقارية» 1.81%، و«أرابتك» 1.97%، و«ديار» 4.24%، في مقابل ارتفاع وحيد ل«داماك» بنسبة 2.47%.

وهبط قطاع الاستثمار 1.33% مع هبوط «دبي للإستثمار» 0.9%، و«سوق دبي المالي» 2.05%، و«شعاع كابيتال» 4.97%.

ونزل قطاع النقل 1% بفعل نزول «العربية للطيران» 1.96%، و«أرامكس» 0.33%، فيما استقر «الخليج للملاحة» من دون تغيير.

من جهته، أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 4120.55 نقطة، بالرغم من نزول المؤشرات القطاعية كافة باستثناء الاستثمار.

وتراجع قطاع البنوك 0.14% مع تراجع «أبوظبي التجاري» 1.95%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.49%، بالرغم من ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.17%.

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وهبط قطاع العقار 0.2% إثر هبوط «رأس الخيمة العقارية» 3.12%، في وقت استقر «الدار» من دون تغيير يذكر. كما تراجع قطاع الاتصالات 0.54% نتيجة تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

ونزل قطاع الطاقة 1.48% بفعل نزول «دانة غاز» 4.43%، في مقابل ارتفاع «طاقة» 4.55%، واستقرار «أدنوك للتوزيع».

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاستثمار 6.63% نتيجة ارتفاع «العالمية القابضة» 9.22%، وذلك بالرغم من نزول «إشراق» 4.89%، و«الواحة كابيتال» 4.92%.

وتصدر «دبي الإسلامي» التداولات في سوق دبي، بنحو 60 مليون درهم، مغلقاً عند 3.34 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بلغت 30 مليون درهم، وأقفل عند 8.49 درهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات وصلت قيمتها إلى 21 مليون درهم، ليغلق عند 2.42 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 30 مليون درهم، مغلقاً عند 11.62 درهم، تلاه «الدار» بسيولة قدرها 18 مليون درهم، وأقفل عند 1.72 درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بتداولات بلغت 16 مليون درهم، ليغلق عند 3.31 درهم.

واقتصرت الارتفاعات على ثلاثة أسهم في سوق دبي، وجاء في مقدمتها «دو» بنسبة 3% ليغلق عند 5.15 درهم، وفي المقابل كان أكبر المتراجعين «شعاع كابيتال» بنسبة 4.97% مغلقاً عند 0.554 درهم.

وفي سوق أبوظبي، سجل «العالمية القابضة» الارتفاع الأكثر بنبسة 9.22% مغلقاً عند 27.96 درهم، وعلى العكس، سجل «الواحة كابيتال» الانخفاض الأكثر بنسبة 4.92% إلى 0.695 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 26 مليون درهم محصلة شراء، منها 25.65 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، و475 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 26 مليون درهم محصلة بيع، منها مليونا درهم محصلة بيع الخليجيين، و24 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء أيضاً، بصافي استثمار بلغ 13.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 10.2 مليون درهم محصلة شراء العرب، و3.2 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 13.4 مليون درهم محصلة بيع.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل، في سوق دبي، بصافي استثمار بلغ 12.5 مليون درهم محصلة بيع.