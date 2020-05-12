النفط يصعد بدعم تخفيضات إضافية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط، أمس الاثنين، متعافية من خسائر في وقت سابق من الجلسة؛ وذلك على خلفية أنباء بأن السعودية والكويت ستقلصان إنتاجهما فوق التخفيضات المقررة بموجب اتفاق «أوبك بلس»؛ لكن المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس «كورونا» كبحت المكاسب.

وصعد خام برنت مرتفعاً 7 سنتات بما يعادل 0.2% إلى 31.04 دولار للبرميل، في حين صعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 20 سنتاً أو 1% إلى 24.94 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة، انخفضت عقود الخامين أكثر من دولار.

هوى الطلب العالمي على النفط نحو 30%؛ إذ تقلص جائحة فيروس «كورونا» حركة النقل في أنحاء العالم، مما أدى إلى زيادة المخزونات عالمياً.

ولتقليل فائض الإمدادات، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع منتجين متحالفين معها، في إطار ما يعرف بمجموعة «أوبك+»، على خفض الإنتاج اعتباراً من أول مايو/أيار نحو عشرة ملايين برميل يومياً في مسعى لدعم الأسعار.(رويترز)