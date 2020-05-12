إحالة إجراءات «دبي للخدمات المالية» ضد شركتين و3 أفراد إلى الهيئة القانونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نشرت سلطة دبي للخدمات المالية إشعارات بقرارها بشأن شركتي «الماسة كابيتال ليمتد»، و«الماسة كابيتال مانجمنت ليمتد» وثلاثة أفراد هم: شايلش داش، ونروباديتيا سينغديو، ودون ليم جونغ تشيات.

اعترضت الشركات والأفراد على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية، وقاموا بإحالة القرارات الصادرة بحقهم إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية؛ حيث سيقوم الأطراف بطرح قضيتهم؛ لذلك تعد نتائج إشعارات القرار الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية مؤقتة، وهي تعكس اعتقاداتها حول السلوكات المرصودة. وستقرر الهيئة القانونية للأسواق المالية الإجراء المناسب الواجب اتخاذه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، وستحيل الأمر إلى السلطة مع التوجيهات التي تراها مناسبة لإنفاذ قرارها. وتعود تفاصيل الدعوى إلى 25 سبتمبر/‏أيلول 2019، حين قررت سلطة دبي للخدمات المالية اتخاذ إجراءات تنفيذية بشأن شركة الماسة كابيتال وشركة الماسة كابيتال مانجمنت، وشايلش داش، ونروباديتيا سينغديو، ودون ليم جونغ تشيات؛ وذلك لمخالفتهم قوانين سلطة دبي للخدمات المالية في الفترة ما بين أغسطس/‏آب 2010 ويونيو/‏حزيران 2016.

وتشمل الإشعارات: أسباب قرار سلطة دبي للخدمات المالية باتخاذ الإجراءات التالية ضد الأطراف المذكورة: الماسة كابيتال ليمتد غرامة 3،000،000 دولار، والماسة كابيتال مانجمنت ليمتد غرامة 1،500،000 دولار، وشايلش داش غرامة 225.000 دولار، إضافة إلى المنع من العمل، ونروباديتيا سينغديو غرامة 150.000 دولار إضافة إلى المنع من العمل، ودون ليم جونغ تشيات غرامة 150.000 دولار إضافة إلى المنع من العمل.