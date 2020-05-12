شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق تدفع باتجاه الفائدة السلبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيأتي الوقت الذي يقول فيه الاحتياطي الفيدرالي «لا» لضغوط السوق غير المعقولة، خاصة إذا كان مهتماً بحماية استقلالية ومصداقية سياسته. لكن تلك ال «لا» لا تزال بعيدة من وجهة نظر المستثمرين ومتداولي الأوراق المالية.

بعد أن فاجأ الأسواق بتيسير كمي غير عادي، كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يأمل في فترة أكثر هدوءاً تتيح للتذبذبات المالية المنخفضة تحويل المزيد من أدوات التحكم لمصلحة صناع القرار المالي والقوى الفاعلة في السوق. لكن الذي حصل هو أن الأسواق لا تزال تطلب من المجلس المزيد في تكرار نمطي لتجربتين سابقتين.

وتركزت توقعات السوق المستقبلية على فرص قوية لخفض أسعار الفائدة إلى النطاق السلبي بنهاية هذا العام أو بداية العام المقبل، على الرغم من التصريحات المتكررة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن المعدلات السلبية غير واردة وغير مرغوب فيها، ولديه من الأسباب ما يكفي. ذلك أن تجربة أوروبا مع المعدلات السلبية تشير إلى أن الفوائد ليست محدودة فحسب، بل قد يترتب عليها العديد من التكاليف والمخاطر - بدءاً من الأضرار التي تلحق بقطاع الوساطة المالية إلى سوء تخصيص الموارد على مستوى الاقتصاد ككل.

مع ذلك، هناك ثلاثة محركات متميزة تدفع الأسواق للضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتبني معدلات الفائدة السلبية، وهي الوهن الكبير في البيانات الاقتصادية، بما في ذلك تقرير الوظائف المحزن لشهر إبريل، والرغبة في التحقق من أسعار الأسهم المتضخمة بمعزل عن أساسيات الاقتصاد؛ وأخيراً الرهان على الحصول على المزيد من التسهيلات الائتمانية في حال ضاعت فرصة الفائدة السلبية. وهذا دليل جديد على أن الأسواق تضغط من أجل الحصول على دعم استثنائي من الاحتياطي الفيدرالي مباشرة بعد تخفيف قيود السياسة المالية غير المتوقع.

في خطوة فاجأت الكثيرين، وما زالت محيرة للبعض، بمن في ذلك أنا - أعلن الاحتياطي الفيدرالي في الشهر الماضي عن استعداده لشراء ليس فقط السندات الصادرة عن «الشركات المتعثرة»، تلك الشركات التي تم تصنيف ديونها بدرجة استثمارية قبل الإغلاق الاقتصادي، ثم خفض التصنيف لاحقاً إلى «غير مرغوب فيه» - ولكن أيضاً شراء الأسهم ذات العائدات المرتفعة. هذا الإجراء يعني أن البنك المركزي، وبدعم جزئي من وزارة الخزانة، على استعداد لتأمين مخاطر الائتمان ومخاطر التخلف عن السداد بحماسة لم يكن تصورها ممكناً قبل أسابيع قليلة فقط.

وقد استجابت الأسواق كما هو متوقع، حيث انتعشت السندات ذات العائد المرتفع رهاناً على الدعم المتوقع من الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، واستمرت الأسهم في الصعود رهاناً على تزايد احتمال شراء البنك المركزي الأسهم أيضاً.

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والآن بدأت الأسواق في الضغط من أجل أسعار الفائدة السلبية، وهي نتيجة من شأنها أن تزيد من جاذبية الأصول الخطرة بطريقتين: أولاً من خلال تأثيرات القيمة الحالية الصافية التي تغذي التقييمات المرتفعة، وثانياً من خلال دفع المزيد من أموال السندات الحكومية والمساعدات النقدية، إلى السندات والأسهم ذات المخاطر المرتفعة.

ومرة أخرى، تتكشف أنماط العلاقة غير الصحية التي ظهرت في السنوات الأخيرة بين الأسواق والاحتياطي الفيدرالي. وهي تعمل الآن على تطوير جذورها بشكل أعمق من أي وقت مضى.

فالأسواق التي تم ترويضها للتفكير في الاحتياطي الفيدرالي، باعتباره «صديقها المفضل»، تصوغ مفاجأة إيجابية من البنك المركزي على هواها، ثم تطلب المزيد من التسهيلات. وكلما تكررت تلك المراوغة، تفاقمت مشكلة الاحتياطي الفيدرالي، فإما أن يتحرك تحت تأثير تحريض الأسواق، وبالتالي تعميق الخطر الأخلاقي، أو أن يقاوم هذه الضغوط ويفتح الباب أمام التذبذبات المالية المدمرة، كما حدث عام 2013 عند سحب التيسير الكمي ونهاية عام 2018 عندما اضطر لتغيير موقفه 180 درجة، وبالتالي تضطره التذبذبات لتغيير سياسته من جديد.

ومع تعرض الاقتصاد لضغوط استثنائية، فإن الخيار المتاح أمام الاحتياطي الفيدرالي الذي تفرضه علاقته مع الأسواق، ينطوي على مخاطر إثارة المزيد من الانتقادات بأن البنك المركزي يركز اهتمامه على الأثرياء في وول ستريت، ويهمل الفقراء من عامة الشعب.

وسيأتي الوقت الذي يقول فيه الاحتياطي الفيدرالي «لا» لضغوط السوق غير المعقولة، خاصة إذا كان مهتماً بحماية استقلالية ومصداقية سياسته. لكن تلك ال«لا» لا تزال بعيدة من وجهة نظر المستثمرين ومتداولي الأوراق المالية.

* كبير الاستشاريين في «أليانز»