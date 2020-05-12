6 بنوك تؤكد عدم انكشافها على «فينيكس كوموديتيز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت 6 بنوك إماراتية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الإثنين عدم إنكشافها على شركة فينيكس كوموديتيز المتعثرة.

وتشمل قائمة البنوك التي أفصحت حتى الآن كل من مجموعة بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي اﻻسلامي وبنك رأس الخيمة الوطني وبنك أم القيوين الوطني والبنك التجاري الدولي ومصرف الشارقة اﻻسلامي.

وبدأت بنوك إماراتية بالإفصاح بشأن ارتباطها من عدمه مع شركة فينيكس كوموديتيز المتعثرة، والتي طلبت إعادة هيكلة وتم تعيين «كوانتوما ال ال بي» و«كوريس جلوبال» كمصفّيين مشتركين وإرسال إشعار إلى دائني الشركة.

ومن المتوقع صدور المزيد من الإفصاحات في أسواق الإمارات، بينما تشير التوقعات لوجود انكشاف لبنوك محلية، وأظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أنه قبل تعيين المصفّيين، كان لدى المجموعة تسهيلات مصرفية متاحة بنحو 1.6 مليار دولار مع عدد من البنوك الموجودة في سنغافورة وبريطانيا والإمارات.

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وأفادت وثيقة أعدها مصفون بأن «فينيكس»، المتخصصة في تجارة المنتجات الزراعية ولديها مكاتب في مركز دبي للسلع المتعددة وسنغافورة، تخضع للتصفية بعد أن راكمت خسائر محتملة بأكثر من 400 مليون دولار تكبدها قسم تداول المشتقات المالية وهو شركة قائمة تحت اسم PGD أو (Phoenix Global DMCC).

ونمت الشركة التي تأسست قبل 20 عاماً إلى شركة تدر 3 مليارات دولار إيرادات في 2019 وتتاجر في الحبوب والفحم والمعادن ومنتجات أخرى لكنها انهارت حين تسبب فيروس كورونا في اضطراب الأسواق المالية. وتقول الوثيقة التي أعدها مسؤولون عن التصفية إن «فينيكس» تلقي باللوم في الالتزامات على تقلب العملة الناجم عن «كورونا».

وجرى تعيين مسؤولين تنفيذيين من شركتي إعادة الهيكلة «كوانتوما إل.إل.بي» و«كيه.آر.واي.إس جلوبال» كمسؤولين مشتركين عن التصفية وجرى إرسال إخطار إلى دائني الشركة في 24 إبريل/‏ نيسان بحسب الوثيقة.

ووفقاً ل«رويترز»، يقع مقر الشركة القابضة في الجزر العذراء البريطانية حيث تتم عملية التصفية. ولم تفصح الوثيقة عن أسماء الدائنين لكن مصادر مطلعة قالت إن بنك ستاندرد تشارترد من بين البنوك التي قدمت تمويلاً إلى المجموعة.

و«فينيكس جلوبال دي.إم.سي.سي» هي ذراع الشركة التي مقرها دبي والتي تقوم بتداول السلع الأولية عبر مركز دبي للسلع المتعددة. وتقول الوثيقة إن الإدارة العليا في فينيكس نصحت كوانتوما بأنه يتعين عليها أن يجنب 450 مليون دولار في حساب الأرباح والخسائر الخاص بالشركة حتى 31 مارس/‏ آذار 2020 من خسائر التداول.