«اقتصادية أبوظبي» تغلق منشأتين مخالفتين لشروط السلامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي ”الخليج 365”

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، منشأتين تجاريتين مخالفتين لشروط السلامة خلال الفترة ما بين 7 و9 مايو/ أيار الجاري، في سياق جهودها الرامية إلى حماية المستهلك، وضمان حقوقه.

وأوضحت الدائرة أن الحملة جاءت ضمن حملات التفتيش اليومية على المنشآت الاقتصادية للحد من الآثار السلبية، والممارسات الخاطئة، وتعزيز شفافية بيئة قطاع الأعمال في الإمارة.

وحررت الدائرة خلال الفترة المذكورة 10 مخالفات، وأنذرت 17 منفذ بيع، إضافة إلى توزيع 538 منشوراً توعوياً.

وأوضحت الدائرة أنه وضمن الرصد الأسبوعي للرقابة التجارية وحماية المستهلك، نفذت زيارات لـ286 بقالة، ومنفذ بيع، و574 مركز بيع خضروات وفواكه، وأسماك، و1133 مطعماً وعربة متنقلة، ومقهى، و70 صيدلية.

وبحسب البيان، قامت الدائرة بالتحقق من سلامة المستلزمات الصحية في 53 منفذ بيع، وزيارة 61 مركز تسوق، إلى جانب 179 نادياً رياضياً، وصالوناً نسائياً، و129 محل صرافة.

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