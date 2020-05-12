شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص انكماش الثقة في الأعمال في استراليا خلال نيسان/أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال لشهر نيسان/أبريل والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 46 مقابل 65 والتي عدلت من انكماش بما قيمته 66 في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي.

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