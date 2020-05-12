شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك المؤشر لأسفل لينهي تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 5120 نقطة، لينزلق بذلك المؤشر اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشير الى إمكانية استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 4500 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,009 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,177 نقطة