شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص مكاسب الاحد -تحليل صباحي- 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 8863 نقطة، في ظل تراجع كميات التداول، كما يقترب المؤشر حاليا من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي يشكل مقاومة قد تضغط على المؤشر للوصول لمستوى الدعم 8300 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9000 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,821 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 8,906 نقطة
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