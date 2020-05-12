شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يفقد العزم – تحليل - 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية ليختبر مستوى 0.9730 ويستقر عنده، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي والوصول إلى مناطق التشبع في الشراء، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.9626.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.9730 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر لبدء موجة صاعدة تستهدف مستويات 0.9800 ثم 0.9900 كمحطات رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9640 والمقاومة 0.9770

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط