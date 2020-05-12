شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف انخفاض زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عند المتوسط المتحرك 50، بالتزامن مع ظهور إشارة تقاطع إيجابي من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على الارتفاع من جديد، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.6685 كمحطة رئيسية تالية. القناة الصاعدة تستمر بتنظيم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق مستوى 0.6407. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6430 والمقاومة 0.6570 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 12-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.