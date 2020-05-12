شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يواجه دعم قوي – تحليل - 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت محاولة لكسر مستوى 29.80 لكنه يعود للتذبذب فوقه، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الميل الهابط وكسر المستوى المذكور لفتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا السلبي المتوقع عند 27.90.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 32.20 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 28.00 والمقاومة 32.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط