شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي – تحليل - 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر النفط للتذبذب داخل المثلث الذي يظهر بالصورة، لكنه لا يزال دون مستوى 24.95، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً على المدى اللحظي، بانتظار زيارة مستوى 22.00 قبل العودة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نذكر بأن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 19.05 كمحطة سلبية تالية، بينما اختراق 24.95 سيقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد دون الحاجة للانخفاض المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.00 والمقاومة 26.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
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