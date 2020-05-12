شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحتاج لحافز إيجابي – تحليل - 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية في الجلسات الماضية، ليستمر بالتحرك حول 15.50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 15.08، مع الإشارة إلى أننا بانتظار زيارة مستوى 16.00 كهدف رئيسي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.30 والمقاومة 15.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد