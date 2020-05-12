شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض بهدوء – تحليل - 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب مزيد من التداولات السلبية الطفيفة ليتحرك دون المتوسط المتحرك 50، بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك بالتذبذب عند مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 1747.43 ثم 1785.00 بشكل رئيسي.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 1678.45 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن اختراق 1722.00 سيحرر السعر من الضغوط السلبية والتوجه لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1685.00 والمقاومة 1730.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد