شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر المقاومة – تحليل - 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليختبر المقاومة المحورية 1.4015، حيث أجرى محاولة لاختراقها لكنه أغلق الشمعة اليومية دونها، بالتزامن مع فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي تبدأ أهدافه عند 1.3813.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستويات 1.4015 ثم 1.4050 والثبات فوقها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3920 والمقاومة 1.4060
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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