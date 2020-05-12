شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحقق مكاسب قوية – تحليل - 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الين صعوداً بشكل قوي بعد أن أكمل نموذج الوتد الهابط المشار له يوم أمس، ليلامس الهدف الإيجابي 107.68 بشكل مباشر، ونحتاج لمراقبة تصرف السعر خلال الجلسات القادمة، حيث إن اختراق هذا المستوى سيمد مكاسب الزوج لتصل إلى 109.22 كمحطة تالية.

المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع المناطق الحالية ليضيف مزيد من القوة إلى هذه المقاومة، مما يقدّم فرص لارتداد هابط وزيارة مناطق 106.44 مجدداً.

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الآن، نحن نرجّح أن نشهد تداولات جانبية بين مستويات الدعم 106.44 والمقاومة 107.68 إلى أن يتمكن السعر من اختراق أحدها وتحديد أهدافه التالية بشكل أوضح، مع الإشارة إلى أن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر للانخفاض من جديد والتوجه نحو 105.20 كهدف رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.70 والمقاومة 108.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي