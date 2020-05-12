شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يلامس الهدف الأول – تحليل - 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من ملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1.2304 ويستقر قربه، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بتشكيل ضغط سلبي أمام السعر، ليدعم فرص كسر المستوى المذكور وامتداد الموجة الهابطة نحو محطتنا السلبية التالية التي تتواجد عند 1.2093.
من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة، مع التذكير بأن اختراق 1.2420 سيدفع السعر لاختبار مستوى 1.2515 بشكل مباشر قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2230 والمقاومة 1.2400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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